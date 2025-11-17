الصين تطالب اليابان بالتراجع وتحذر من “ضرر بالغ” في العلاقات (فيديو)

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ألحقت ضررا بالغا بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم تعليقا على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان، بالتراجع عن تصريحاتها التي وصفتها بأنها “خاطئة”.

سبب الأزمة

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إن شن هجوم صيني على تايوان قد يرقى إلى “وضع يهدد البقاء” وقد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية اليابان إلى التوقف عن تصعيد التوتر في العلاقات بين البلدين. وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين قدمت وستستمر في تقديم احتجاجات إلى اليابان بشأن تصريحات رئيسة وزرائها “الخاطئة” بشأن تايوان.

محاولات التهدئة من اليابان

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام يابانية أن دبلوماسيا يابانيا رفيع المستوى سيتوجه إلى الصين اليوم الاثنين، في إطار سعي طوكيو لتهدئة الخلاف الدبلوماسي المتصاعد بشأن تايوان الذي يسبب توترا في العلاقات بين الجارتين في شرق آسيا.

وحذرت بيجين يوم الجمعة اليابان من أنها ستواجه هزيمة عسكرية “ساحقة” إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، واستدعت السفير الياباني لتقديم “احتجاج قوي”. كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم زيارة اليابان، مما أثار القلق من أن تشهد الشركات المرتبطة بالسياحة في اليابان تراجعا في الأعمال التجارية.