اللجنة المصرية في غزة تقدم خياما وشوادر وإغاثة عاجلة للمتضررين من المنخفض الجوي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عمليات إغاثية تنفذها اللجنة المصرية في قطاع غزة، شملت تقديم مساعدات عاجلة لأهالي القطاع في منطقتي مواصي رفح ومواصي خان يونس، في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين جراء المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي اجتاحت القطاع خلال الأيام الماضية.

وقال وائل أبو عمر للجزيرة مباشر إن اللجنة المصرية تواصل تقديم دعمها الإنساني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنها كثفت جهودها الميدانية خلال الأيام الأخيرة بعد أن تسببت الأمطار في أوضاع “كارثية” داخل مراكز النزوح التي تؤوي آلاف العائلات داخل خيام مهترئة لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف.

وأوضح أبو عمر أن اللجنة قدمت 600 خيمة و1200 شادر كحلول إيواء عاجلة للأسر التي تضررت مساكنها أو انهارت خيامها نتيجة الرياح والأمطار.

وشهدت الطواقم الفنية التابعة للجنة انتشارا واسعا في المناطق الأكثر تضررا، من أجل تقديم الدعم الفوري والحد من تداعيات العاصفة الجوية على السكان.

وفي سياق متصل، قال عبد الحميد النحال، أحد مخاتير غزة للجزيرة مباشر إن اللجنة المصرية واصلت توزيع الخيام والشوادر على الأسر التي تعرضت منازلها لأضرار مباشرة نتيجة الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن المساعدات شملت تجهيز أماكن بديلة للإقامة المؤقتة بما يضمن حماية العائلات من تأثيرات الطقس.

وأضاف النحال أن الجهود المصرية تركز كذلك على توفير دعم لوجستي وخدمات إغاثية عاجلة لتخفيف المعاناة المتصاعدة عن النازحين الذين يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزوح.

وأكد ناشطون مساهمون في الحملة أن هذه التحركات تأتي في إطار استجابة عاجلة لاحتياجات تزيد يوما بعد يوم، خصوصا بعد ما خلفته موجة الطقس الأخيرة من سيول وغرق للخيام وتضرر ممتلكات وتجهيزات بسيطة تعد الملاذ الوحيد لآلاف العائلات داخل القطاع.