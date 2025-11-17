النائبة العامة في السودان: مئات البلاغات تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ونهب (فيديو)

أعلنت النائبة العامة في السودان، انتصار أحمد عبد العال، أن النيابة تلقت 1365 بلاغا من نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، تتعلق بانتهاكات نُسبت إلى قوات الدعم السريع.

اغتصاب وقتل ونهب أموال

وكشفت النائبة العامة، خلال زيارتها لمخيمات نازحي الفاشر في الدبة، أن البلاغات تشمل قضايا اغتصاب وجرائم قتل ونهب وفقدان أموال، إضافة إلى بلاغات مرتبطة بتدمير البنية التحتية في المدينة.

وأكدت أن مؤسسات العدالة في السودان قادرة على القيام بواجبها دون الحاجة إلى أي دعم خارجي، مضيفة: “لدينا نيابة مستقلة وقضاء مستقل. قادرون على تحقيق العدالة ومعاقبة كل متفلت. ولن يفلت أحد من العقاب”.

شبكة أطباء السودان توثق

وكانت شبكة أطباء السودان قد قالت إن فريقها وثّق، استنادا إلى معلومات طبية وميدانية، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وصلن إلى بلدة طويلة الواقعة غربي المدينة.

وأوضحت الشبكة في بيان، أمس الأحد، أن بعض الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت فتيات أخريات للاغتصاب أثناء فرارهن باتجاه بلدة طويلة.

وحمَّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية عن هذه الجرائم، ودعت إلى “فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين الحماية للناجيات والشهود، وتقديم العلاج والدعم النفسي والقانوني للضحايا دون أي قيود أو تهديد”.

بداية الأزمة الإنسانية

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وأكدت سيطرتها على إقليم دارفور كله، الذي يشكل ثلث مساحة السودان تقريبا.

ومنذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح نحو 12 مليونا، فيما تَعُدّه منظمات الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.