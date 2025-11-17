ترامب يتوعد بعقوبات صارمة على دول تتعامل مع روسيا ويلمح لخطوة مفاجئة تجاه مادورو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن الجمهوريين في مجلس النواب يعملون على إعداد مشروع قانون يفرض عقوبات شديدة على أي دولة تجري تعاملات تجارية مع روسيا، في خطوة من شأنها توسيع دائرة الضغوط الاقتصادية على موسكو وحلفائها المحتملين.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، أكد ترامب أن المبادرة جاءت “باقتراح مباشر منه”، مضيفا: “أي دولة ستتاجر مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. وربما يضيفون إيران أيضا إلى تلك القائمة”، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق العقوبات ليشمل دولا تعد خصوما لواشنطن.

ويأتي هذا التوجه بعد أسابيع من تحركات جمهورية داخل الكونغرس تطالب بزيادة الضغط على روسيا وحلفائها، خاصة في ظل استمرار التوترات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

محادثات محتملة مع مادورو

وفي ملف آخر، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة “قد تجري بعض المناقشات” مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدا أن “فنزويلا تود التحدث”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الاتصالات أو شروطها.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية، بعد وصول حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد أحدث وأكبر حاملات الأسطول الأمريكي إلى قرب السواحل الفنزويلية، إلى جانب سفن حربية أخرى.

وتصر الإدارة على أن الانتشار العسكري يندرج في إطار حملة واسعة لمكافحة المخدرات بعد تنفيذ سلسلة غارات ضد سفن يُشتبه في تهريبها للممنوعات، لكن مراقبين يرون أن الخطوة تحمل رسائل ضغط سياسي مباشر على حكومة مادورو.

وتشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والدبلوماسي في واشنطن تجاه موسكو وفنزويلا، في وقت يتواصل فيه الاهتمام الجمهوري بفرض أدوات ضغط إضافية على خصوم الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.