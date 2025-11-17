ترامب يمنح عفوا غير مشروط لعضو بميليشيا يمينية شارك في اقتحام الكابيتول

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا شاملا وغير مشروط عن دان ويلسون، أحد أعضاء ميليشيا “حرّاس القسم” اليمينية المتطرفة، والمشاركين في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

وكان ويلسون بين قلة ما زالت تقضي أحكاما بالسجن، إذ أدين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة في منزله بولاية كنتاكي، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات مع موعد إفراج كان مقررا في 2028. ورغم أن ترامب كان قد شمله ضمن أكثر من 1500 شخص منحهم العفو يوم تنصيبه في 20 يناير الماضي، فإن إدانته بحيازة الأسلحة لم تُلغَ حينها.

وأوضح محاميا ويلسون، جورج بالاس وكارول ستيوارت، أن موكلهما “شعر بالارتياح للانضمام إلى أسرته بعد أكثر من 7 أشهر في السجن ظلما” مشيرَين إلى أن خطوة العفو “تسلط الضوء على التجاوزات التي قسَّمت هذه الأمة”.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في فبراير/شباط، أن العفو لا يشمل مخالفة حيازة الأسلحة، لكن وزارة العدل غيّرت موقفها لاحقا معتبرة أن هذه الاتهامات مرتبطة بالتحقيقات في أحداث السادس من يناير.

ويصر ترامب على التقليل من خطورة ذلك اليوم، واصفا ما جرى بأنه “يوم حب” و”فيض من المودة” تجاهه، رغم أن الهجوم، الذي نفذه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وهز الولايات المتحدة والعالم.