حكم بالإعدام على رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة ووزير داخليتها (شاهد)

أصدرت محكمة في بنغلاديش، اليوم الاثنين، حكما غيابيا بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان في القضية نفسها. وحُكم على متهم ثالث -قائد شرطة سابق- بالسجن خمس سنوات بعد أن تحول إلى “شاهد ملك” ضد حسينة وأقر بذنبه.

جرائم ضد الإنسانية

وأدانت المحكمة الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مختتمة بذلك محاكمة استمرت لأشهر. وخلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي.

حسينة تتهم المحكمة

من جانبها، اعتبرت الشيخة حسينة أن الأحكام بحقها “صادرة عن محكمة مزورة أنشأتها وترأستها حكومة غير منتخبة بلا تفويض ديمقراطي”. وقالت إن الأحكام بحقها “منحازة ودوافعها سياسية”. وأشارت إلى أن المحكمة لم تتح لها فرصة للدفاع عن نفسها.

وتعيش حسينة في المنفى في نيودلهي منذ فرارها من بنغلاديش في أغسطس/آب 2024.

مطالب بالتسليم

ودعت وزارة خارجية بنغلاديش الحكومة الهندية لتسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة فورا، وأكدت بحسب وكالة رويترز، أن الهند ملزمة بتسليم رئيسة الوزراء السابقة بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين.

وقدر تقرير للأمم المتحدة أن ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا وأصيب الآلاف، معظمهم بنيران قوات الأمن، خلال المظاهرات المناهضة للحكومة بين 15 يوليو/تموز والخامس من أغسطس/آب 2024.