حماس توجه “نداء إلى الأمة وأحرار العالم” بشأن الظروف “المأساوية” في قطاع غزة

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين نداء إلى الأمة وأحرار العالم لمواصلة الحراك للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لوقف اعتداءاته، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر.

وفي تصريح صحفي صدر اليوم، قالت الحركة “تشكل الظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، خطرا حقيقيا على حياة المدنيين العزل من الأطفال والنساء، لا سيما في فصل الشتاء وكثرة الأمطار”.

وحملت الحركة “الاحتلال الصهيوني الفاشي المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب، وتصعيد عدوانه ضدّ شعبنا في قطاع غزّة، واستمرار إغلاق المعابر، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بسلاسة”.

حرب إبادة متوحشة

ودعت الحركة “الدول الضامنة للاتفاق إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، لدخول المساعدات الإغاثية والطبية، والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد في الاتجاهين”.

وأكدت حماس “أن استمرار حالة الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي في قطاع غزة ينذر بتعميق المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصر وفاقدٍ لأبسط مقوّمات الحياة، نتيجة حرب الإبادة المتوحشة”.

ووجهت الحركة نداء “إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لمواصلة حراكهم الشعبي وفعالياتهم الجماهيرية للضغط على الاحتلال وداعميه، لوقف اعتداءاته على المدنيين، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر بشكل مستدام لإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء العاجل إلى قطاع غزة”.