شهيد إثر غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان (فيديو)

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن شخصا استشهد جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري جنوبي البلاد، مساء الأحد.

وأضافت أن مسيرة معادية استهدفت سيارة في بلدة المنصوري، التي تقع إلى الجنوب من مدينة صور.

وأظهر مقطع متداول رجالا يحاولون إطفاء سيارة اشتعلت فيها النيران.

وفي وقت سابق الأحد، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص بكثافة من مركز “رويسات العلم” باتجاه بلدة “كفرشوبا”، جنوبي لبنان.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على لبنان منذ أكثر من شهر، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ نحو عام.

وفي وقت سابق الأحد، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن دورية تابعة لها داخل الأراضي اللبنانية تعرضت لقصف من جانب الجيش الإسرائيلي.

وقالت اليونيفيل في بيان إن دبابة “ميركافا” إسرائيلية أطلقت رشاشاتها الثقيلة نحو جنود حفظ السلام أثناء سيرهم على الأقدام، وسقطت الطلقات على بعد نحو 5 أمتار منهم، مما اضطرهم إلى الاحتماء في المنطقة.