مقاتلات رافال وأنظمة دفاع جوي.. اتفاق عسكري “تاريخي” بين فرنسا وأوكرانيا (فيديو)

وقَّعت فرنسا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، اتفاقا عسكريا “تاريخيا” تشتري كييف بموجبه 100 مقاتلة من طراز رافال وأنظمة دفاع جوي إضافة إلى أنظمة مسيَّرات من باريس.

ووقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاب نيّات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة فيلاكوبليه الجوية قرب العاصمة الفرنسية باريس، في حين كانت تقف خلفهما مقاتلة رافال ونظام دفاع جوي من طراز “سامب- تي” وعلما فرنسا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن “هذا اتفاق تاريخي” معربا عن تقديره الشديد لدعم فرنسا.

من جهته، قال ماكرون إن الاتفاق “يندرج ضمن إطار زمني مختلف” عن عمليات نقل الأسلحة التي تجري حاليا لمساعدة القوات الأوكرانية في الحرب مع روسيا.

وأوضح أن الاتفاق يتعلق “بتجديد الجيش الأوكراني في المستقبل” ليكون “قادرا على ردع أي توغل جديد” بمجرد التوصل إلى سلام أو وقف لإطلاق النار.

وإلى جانب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، أكدت الرئاسة الفرنسية أن أوكرانيا ستسلّم أيضا أربعة أنظمة رادار وطائرات مسيَّرة للمراقبة والهجوم والاعتراض.

وتملك أوكرانيا منظومة من طراز “ستامب-تي” تستطيع التصدي لمقاتلات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية تكتيكية، لكنَّ منظومة الجيل الجديد التي ستتوفر عام 2027، تتميز بقدرات أوسع على اعتراض الصواريخ.

وفيما يتعلق بالطائرات المسيَّرة والقنابل الموجَّهة، تحدَّث ماكرون عن “التزامات إنتاج بحلول نهاية العام وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

أما بالنسبة لطائرات رافال المقاتلة، فمن المتوقع أن يكون الجدول الزمني أطول، نظرا للتفاوض على العقود والإنتاج وتدريب الطيارين.

وعلى صعيد التمويل، أعاد الرئيس الفرنسي طرح فكرة “الاقتراض المشترك” ليتمكن الاتحاد الأوروبي من “الاستمرار في تقديم دعم مالي طويل الأجل ومنتظم لأوكرانيا” على الرغم من معارضة ألمانيا.