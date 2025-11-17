ملامح سوق فراس الشعبي تختفي تحت الركام.. أحد أقدم أسواق غزة يودّع تاريخه (فيديو)

تحوَّل سوق فراس الشعبي، أحد أقدم الأسواق في مدينة غزة، من مركز تجاري نابض بالحياة إلى مكب عشوائي للنفايات والركام، بفعل الدمار الذي خلفته الحرب وتوقف الخدمات الأساسية.

ويعاني السوق، الذي كان يوما أبرز المراكز الحيوية لشراء الخضروات واللحوم، تراكما كثيفا للنفايات، وهو ما أفقده دوره التاريخي مقصدا رئيسيا للمتسوقين.

وأكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة على مدار عامين تسببت في انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25%.

وأوضحت بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن حجم الدمار للبنية التحتية في القطاع تجاوز 85%.

وقبل اندلاع الحرب، كان اقتصاد قطاع غزة يشكل قرابة 14% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، بقيمة تُقدَّر بنحو 2.8 مليار دولار، في حين وصلت معدلات البطالة إلى نحو 40%.