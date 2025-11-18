حركة الجهاد تعلق على إقرار مجلس الأمن المشروع الأمريكي بشأن غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بناء على مشروع قدمته الولايات المتحدة، معتبرة أنه يشكل “وصاية دولية” على قطاع غزة ويمس بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقالت الحركة في بيان لها، إن القرار “يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة”، مؤكدة أن بنوده تمثل محاولة لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع سياسية جديدة تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني.

وحذرت الحركة من أن القرار يتضمن ترتيبات من شأنها المساس بسلاح المقاومة، موضحة أن أي تفويض لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية “يجعلها طرفا شريكا في تنفيذ أجندة الاحتلال”، في ظل كون المقاومة حقا مشروعا كفله القانون الدولي والشرائع الإنسانية.

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق إنساني لا يجوز تحويله إلى وسيلة ضغط سياسي أو أداة ابتزاز، ونددت الحكة بالتوجهات التي تخضع الاحتياجات الإنسانية لشروط سياسية.

ورفضت الحركة ما وصفته بفرض هيئة حكم أمريكية على جزء من الشعب الفلسطيني “دون رضاه أو موافقته”، معتبرة ذلك “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”.

وانتقد البيان قرار مجلس الأمن لتجاهله “الجوانب الأساسية للعدالة”، بما في ذلك عدم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من قوات الاحتلال، وعدم تحميل إسرائيل مسؤولية الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

كما أشار البيان إلى أن القرار أغفل ضرورة رفع الحصار عن غزة وإعادة وصل القطاع بالأراضي المحتلة، مما اعتبرته الحركة دعما لسياسات تهدف إلى “تمزيق الجغرافيا الفلسطينية” وتخدم خطط الضم والتهجير.