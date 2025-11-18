فصائل المقاومة تعلق على إقرار مجلس الأمن المشروع الأمريكي بشأن غزة

أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بعدما أقر مجلس الأمن الدولي مشروعا لقرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.

“لا للوصاية”

وأعربت القوى والفصائل عن تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس ورفضها قرار مجلس الأمن واعتبرته “أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني”.

وأكدت الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن “بدفعٍ أمريكي”، ورأت فيه “تجاوزا للمرجعيات الدولية، وإطارا يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية”.

واعتبرت الفصائل أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة “ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه”.

“لم يعالج جذور المشكلة”

وشددت الفصائل الفلسطينية على أن المقترح “يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلا من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، ويتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين”.

وأشارت الفصائل إلى أن “هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار “يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال الإسرائيلي، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم”.

وشددت الفصائل على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ”الإرهاب” وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضا دون توفير أي آلية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.

ورأت الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلا عن تحويلها إلى “قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته”.

وأكدت الفصائل على ما يلي:

أولا: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وأكدت على أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كليا ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة.

وفي ختام البيان أكدت الفصائل أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مسارا جادا للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل.

كما أكدت أن الشعب الفلسطيني، الذي عاش تاريخا طويلا من التضحيات دفاعا عن وطنه، “لن يستسلم أبدا أمام محاولات سلب حقوقه المشروعة وتصفية قضيته”، بحسب البيان