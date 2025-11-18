إسرائيل تصعد مجددا ضد كريم خان وتطلب إلغاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

قالت إسرائيل إنها قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستبعاد المدّعي العام للمحكمة كريم خان ومنعه من التدخّل في الملفات المتعلّقة بإسرائيل.

The State of Israel submitted today a request to disqualify the ICC Prosecutor, Karim Khan, and to cancel the warrants concerning Israel The State of Israel submitted today to the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) a request to disqualify the Court's… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 17, 2025

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الاثنين، إنها قدّمت طلبًا إلى دائرة الاستئناف في المحكمة من أجل إلغاء أوامر الاعتقال “العبثية” التي أصدرها كريم خان ضد كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وزعمت الوزارة أن “المدعي العام للجنائية الدولية تصرف بدوافع شخصية غير سليمة من أجل دفع ادعاءات كاذبة ضد إسرائيل”.

وأضاف بيان الوزارة أن خان كان يحاول “صرف الانتباه عن الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي المتكرر ضد موظفة من مرؤوسيه”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة.