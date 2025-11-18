سياسة|إسرائيل

إسرائيل تصعد مجددا ضد كريم خان وتطلب إلغاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت (رويترز)
Published On 18/11/2025
آخر تحديث: 06:40 AM (توقيت مكة)

قالت إسرائيل إنها قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستبعاد المدّعي العام للمحكمة كريم خان ومنعه من التدخّل في الملفات المتعلّقة بإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الاثنين، إنها قدّمت طلبًا إلى دائرة الاستئناف في المحكمة من أجل إلغاء أوامر الاعتقال “العبثية” التي أصدرها كريم خان ضد كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وزعمت الوزارة أن “المدعي العام للجنائية الدولية تصرف بدوافع شخصية غير سليمة من أجل دفع ادعاءات كاذبة ضد إسرائيل”.

وأضاف بيان الوزارة أن خان كان يحاول “صرف الانتباه عن الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي المتكرر ضد موظفة من مرؤوسيه”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

