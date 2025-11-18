إصابة مصور الجزيرة.. الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطية وقفة احتجاجية في طولكرم (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، اليوم الثلاثاء، باتجاه سكان مخيمي نور شمس وطولكرم المحتجين على تهجيرهم من منازلهم والمطالبين بالعودة إليها خلال تجمع لهم بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين خلال تغطيتهم وقفة سكان مخيمي نور شمس وطولكرم، ما أسفر عن إصابة مصور الجزيرة فادي ياسين برصاص الاحتلال في قدمه.

إصابة طفل بالشظايا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة طفل فلسطيني (12 عاما) بشظايا في الرقبة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل المصابَيْن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير عشرات الآلاف من سكانها.

وتصاعد العدوان الإسرائيلي على المخيمات بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد، أغليهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 170 ألف جريح.