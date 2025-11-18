الرئيس الفنزويلي يعلن موقفه من الحوار مع ترامب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده للدخول في حوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تعقيباً على تصريحات ترامب يوم الاثنين حول نيته التحدث مع مادورو، في وقت تتصاعد فيه التوترات بسبب الانتشار العسكري الأمريكي قبالة السواحل الفنزويلية، دون استبعاد احتمال نشر قوات في البلاد الواقعة بأمريكا اللاتينية.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي “في وقت معين، سأتحدث معه”، مضيفا أن مادورو “لم يكن جيدا مع الولايات المتحدة“.

وسئل ترامب عما إذا كان يستبعد إرسال قوات أميركية إلى فنزويلا، فأجاب “كلا، لا أستبعد ذلك، لا أستبعد أي شيء”، وأضاف “لقد أرسلوا مئات آلاف الأشخاص من السجون إلى بلدنا”.

وكان الرئيس الأميركي أشار الأحد إلى احتمال إجراء “بعض المناقشات” مع مادورو.

تصاعد التوترات بسبب الحشود العسكرية الأميركية الكبيرة قبالة سواحل فنزويلا، مع اتهام واشنطن لمادورو بقيادة كارتل مخدرات “إرهابي”.

وعزّزت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في أميركا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة حوالى عشرين ضربة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن تتهمها بنقل مخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

وتَعَزَّز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة بشكل كبير مع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد التي تعدّ الأكبر في العالم.