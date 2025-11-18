سياسة|فلسطين

العلم الفلسطيني يرفرف في تورونتو أول مرة بعد الاعتراف الكندي بالدولة الفلسطينية

People gather in support of Palestinians as the Palestinian flag flies over following similar moves by other Canadian cities, after Canada officially recognized the State of Palestine in September, in Toronto, Canada, November 17, 2025. REUTERS/Wa Lone
لحظة رفع العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (رويترز)
Published On 18/11/2025
آخر تحديث: 12:22 AM (توقيت مكة)

رفعت بلدية تورونتو، الاثنين، العلم الفلسطيني على مبناها للمرة الأولى، وذلك بعد نحو شهرين من اعتراف الحكومة الفدرالية الكندية بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت كندا قد انضمت إلى مجموعة من الدول الغربية، بينها بريطانيا وفرنسا، في الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطوة أثارت غضب إسرائيل والولايات المتحدة.

وجاء رفع العلم بناء على التماس قدَّمه “المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين”، وهو مؤسسة مدنية، واصفا المبادرة بأنها “خطوة رمزية للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت بلدية تورونتو أنها وافقت على الطلب، مشيرة إلى أن رفع العلم يتزامن مع ذكرى إعلان أوتاوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 سبتمبر/أيلول، وأنه سيُنزل في وقت لاحق من اليوم ذاته.

الخطوة قوبلت بمحاولات لمنعها، إذ قال عضو مجلس المدينة جيمس باستيرناك، الأسبوع الماضي، إنه حث البلدية على “إلغاء القرار المثير للانقسام وغير المبرر”. كما رأت منظمة “بني بريث” المدافعة عن حقوق اليهود أن الخطوة “قد تتسبب عن غير قصد في انقسام وتوتر داخل المجتمع”.

الحدث، الذي شهد حضور مئات الأشخاص في وسط تورونتو، لم يخلُ من احتجاجات مؤيدة لإسرائيل، وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا واحدا دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

المصدر: الجزيرة مباشر

