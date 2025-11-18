العلم الفلسطيني يرفرف في تورونتو أول مرة بعد الاعتراف الكندي بالدولة الفلسطينية

رفعت بلدية تورونتو، الاثنين، العلم الفلسطيني على مبناها للمرة الأولى، وذلك بعد نحو شهرين من اعتراف الحكومة الفدرالية الكندية بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت كندا قد انضمت إلى مجموعة من الدول الغربية، بينها بريطانيا وفرنسا، في الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطوة أثارت غضب إسرائيل والولايات المتحدة.

وجاء رفع العلم بناء على التماس قدَّمه “المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين”، وهو مؤسسة مدنية، واصفا المبادرة بأنها “خطوة رمزية للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت بلدية تورونتو أنها وافقت على الطلب، مشيرة إلى أن رفع العلم يتزامن مع ذكرى إعلان أوتاوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 سبتمبر/أيلول، وأنه سيُنزل في وقت لاحق من اليوم ذاته.

الخطوة قوبلت بمحاولات لمنعها، إذ قال عضو مجلس المدينة جيمس باستيرناك، الأسبوع الماضي، إنه حث البلدية على “إلغاء القرار المثير للانقسام وغير المبرر”. كما رأت منظمة “بني بريث” المدافعة عن حقوق اليهود أن الخطوة “قد تتسبب عن غير قصد في انقسام وتوتر داخل المجتمع”.

الحدث، الذي شهد حضور مئات الأشخاص في وسط تورونتو، لم يخلُ من احتجاجات مؤيدة لإسرائيل، وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا واحدا دون أن تكشف تفاصيل إضافية.