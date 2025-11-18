سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، غداة 3 انتهاكات مماثلة لسيادة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن ن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 سيارات توغلت في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بتفتيش أحد المنازل.

وأمس الاثنين، توغلت قوات من جيش الاحتلال 3 مرات بريف القنيطرة في محيط سد المنطرة بقرية الصمدانية الغربية، قبل أن تتابع مسارها عبر قرية العجرف وصولاً إلى الصمدانية الشرقية، لتنسحب لاحقاً من المنطقة، وفق وكالة سانا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتدين سوريا هذه الاعتداءات وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ومنذ انهيار نظام الأسد، يتوغل جيش الاحتلال مرارا داخل سوريا، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.