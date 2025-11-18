قبل مغادرة منصبه.. عمدة نيويورك الحالي يثير الجدل بتودده لإسرائيل (فيديو)

مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء ولايته، وقف عمدة نيويورك المنتهية ولايته، إريك آدامز، عند حائط البراق يوم الأحد، خلال زيارته الوداعية لإسرائيل.

أثارت الزيارة الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا بسبب طريقة تودده للإسرائيليين ومحاولته كسب رضاهم.

ملاحق بتهم تلقي الرشا.. عمدة نيويورك المنتهية ولايته من أمام حائط البراق غربي المسجد الأقصى: لقد خدمت إسرائيل بوصفي عمدة pic.twitter.com/JdEevNTyCQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

وقال آدامز قرب الحائط “أنا هنا في إسرائيل وأنا أنهي ولايتي، أردت أن أعود إلى هنا لإسرائيل. لتعلموا أنني خدمتكم بوصفي عمدة”.

وأضاف بصراحة ودون مواربة “أريد الاستمرار في حمل اللقب الذي هو أهم بالنسبة لي من أي شيء آخر.. أنا أخوكم”.

عبر رواد مواقع التواصل عن استغرابهم من طريقة حديثه، معتبرين أنها توحي وكأنه يمثل إسرائيل لا نيويورك.

وقال أحدهم “لقد باع روحه من أجل الحصول على العفو”.

وقال آخر مستغربا “هل كان عمدة لإسرائيل؟”.

من جهته قال معلق آخر “إذا كان منصبك في الولايات المتحدة فلماذا تتصرف وكأنك تخدم دولة أخرى؟ ومن انتخبك فعليا نيويورك أم تل أبيب؟”.

Honored to meet President @Isaac_Herzog in Jerusalem — a leader whose public service journey began in New York City. We spoke about our shared commitment to protecting Jewish communities in NYC and around the world. pic.twitter.com/o4DTlePCML — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 17, 2025

لاحقا التقى أدامز عددا من المسؤولين الإسرائيليين في مقدمتهم الرئيس إسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

Thank you, Speaker @AmirOhana, for the warm welcome to the Knesset today. It’s been such an honor to be back in Israel reminding everyone here and back home that our administration will always support the Jewish people. Our shared values of freedom and prosperity remain… pic.twitter.com/HuV0LIozTf — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 17, 2025

كما حظي بترحيب كبير في الكنيست الإسرائيلي.

يُذكر أن زيارات عمداء نيويورك إلى إسرائيل ليست جديدة، فكل عمدة منذ عام 1948 زار إسرائيل أثناء ولايته أو بعدها بفترة قصيرة، ما يجعل هذه الزيارات جزءًا من الثقافة السياسية للمدينة.