سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

قبل مغادرة منصبه.. عمدة نيويورك الحالي يثير الجدل بتودده لإسرائيل (فيديو)

FILE PHOTO: New York City Mayor Eric Adams arrives to attend the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 26, 2025. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo
إريك أدامر عمدة مدينة نيويورك المنتهية ولايته (رويترز)
Published On 18/11/2025
|
آخر تحديث: 09:40 AM (توقيت مكة)

حفظ

مع بقاء أقل من شهرين على انتهاء ولايته، وقف عمدة نيويورك المنتهية ولايته، إريك آدامز، عند حائط البراق يوم الأحد، خلال زيارته الوداعية لإسرائيل.

أثارت الزيارة الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا بسبب طريقة تودده للإسرائيليين ومحاولته كسب رضاهم.

وقال آدامز قرب الحائط “أنا هنا في إسرائيل وأنا أنهي ولايتي، أردت أن أعود إلى هنا لإسرائيل. لتعلموا أنني خدمتكم بوصفي عمدة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف بصراحة ودون مواربة “أريد الاستمرار في حمل اللقب الذي هو أهم بالنسبة لي من أي شيء آخر.. أنا أخوكم”.

عبر رواد مواقع التواصل عن استغرابهم من طريقة حديثه، معتبرين أنها توحي وكأنه يمثل إسرائيل لا نيويورك.

وقال أحدهم “لقد باع روحه من أجل الحصول على العفو”.

وقال آخر مستغربا “هل كان عمدة لإسرائيل؟”.

من جهته قال معلق آخر “إذا كان منصبك في الولايات المتحدة فلماذا تتصرف وكأنك تخدم دولة أخرى؟ ومن انتخبك فعليا نيويورك أم تل أبيب؟”.

لاحقا التقى أدامز عددا من المسؤولين الإسرائيليين في مقدمتهم الرئيس إسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما حظي بترحيب كبير في الكنيست الإسرائيلي.

يُذكر أن زيارات عمداء نيويورك إلى إسرائيل ليست جديدة، فكل عمدة منذ عام 1948 زار إسرائيل أثناء ولايته أو بعدها بفترة قصيرة، ما يجعل هذه الزيارات جزءًا من الثقافة السياسية للمدينة.

المصدر: الجزيرة مباشر + ياهو نيوز

إعلان