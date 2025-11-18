قتيل إسرائيلي وإصابات في عملية “دهس وطعن” قرب غوش عتصيون (فيديو)

قتل إسرائيلي في عملية دهس وطعن بمحيط مجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوبي بيت لحم، ظهر اليوم الثلاثاء، وقال هيئة البث الرسمية، إن شخصا في الثلاثينات قتل وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم المركّب بينهم حالة حرجة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن حالة امرأة أربعينية أصيبت في الهجوم وصفت بأنها خطيرة وحالة رجل ثلاثيني وفتى في الخامسة عشرة من عمره بأنها متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات في القدس المحتلة لتلقي العلاج.

دهس وطعن

وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) قد نقلت عن الإسعاف الإسرائيلي، وقوع إصابات بينها حالة حرجة جراء عملية الدهس والطعن قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوبي بيت لحم، قبل تأكيد وفاة مصاب.

وقالت إن الإصابات جاءت نتيجة هجوم دهس وطعن عند مفترق غوش عتصيون، وأضافت أن قوات الأمن قتلت المهاجمَين.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، بدأ الهجوم بدهس، وبعدها ترجّل شخصان من السيارة، وأخذا بطعن الموجودين عند المفترق، وقالت إن القوات قتلتهما.