عمليات نسف وإحراق منازل خلف الخط الأصفر.. قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شرق غزة وخان يونس (فيديو)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات على مناطق في غزة، في وقت استمرت فيه عمليات نسف لمبان خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

قصف مدفعي ونسف مبانٍ

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية شرق حي التفاح بمدينة غزة داخل الخط الأصفر، وبوقوع انفجارات ضخمة ناجمة عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال شمال شرقي المدينة.

وفي هذه الأثناء، قال مراسل الجزيرة مباشر، إن طواقم الدفاع المدني تعمل على إزالة الأخطار في المنازل المدمرة والمتهالكة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

إطلاق نار وإحراق منازل

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس داخل الخط الأصفر.

وبيّن مقطع فيديو، للجزيرة مباشر، تصاعد الدخان بعد قيام جيش الاحتلال بإحراق منازل فلسطينيين ونسفها وتدميرها خلف الخط الأصفر الذي يسيطر عليه، بعد تهجير المواطنين من منطقتي عبسان وبني سهيلة شرق مدينة خان يونس.

والخط الأصفر يرمز إلى الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إصابة صياد فلسطيني

وفي رفح، أصيب صياد فلسطيني برصاص الاحتلال، وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن أحد الصيادين أصيب جراء استهدافه من قبل الاحتلال وتم نقله إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني بمواصي رفح جنوبي القطاع.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة بعمليات القصف التي كان آخرها إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة، فضلا عن عمليات النسف والتدمير وتقييد المساعدات وإغلاق معبر رفح.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس “ندعو الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على الاحتلال لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليه حسب الاتفاق”.

وبحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهد 266 فلسطينيا وأصيب 635 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة إن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69 ألفا و483 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و706 آخرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.