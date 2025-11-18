مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة وتقتل “موظفا في اتحاد بلديات بنت جبيل” (فيديو)

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد، أدت إلى “استشهاد مواطن”.

وأفاد مراسل الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القصف استهدف سيارة مدنية داخل المدينة، وأسفر عن “استشهاد علي شعيتو، الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل”، مؤكدا أن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان ونقلت الجثمان، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في تفاصيل الاستهداف.

وكانت الوكالة قد أشارت في وقت سابق إلى أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة فجر اليوم على حفارة في بلدة بليدا الحدودية، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها دون تسجيل إصابات.

ويشهد الجنوب اللبناني منذ أسابيع تصعيدا مستمرا في الضربات الإسرائيلية بالطائرات المسيّرة والقذائف، في ظل توتر متصاعد على طول الحدود، وتكرار حوادث تستهدف مناطق مدنية وعمالا في المرافق المحلية.