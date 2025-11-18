هجوم أوكراني يضرب محطات طاقة في دونيتسك.. وروسيا تعلن إسقاط 31 مسيرة

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن هجوما أوكرانيا “غير مسبوق” استهدف خلال الليل محطتين للطاقة الحرارية، مما تسبب في أضرار واسعة وانقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات في المنطقة الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال دينيس بوشيلين، الرئيس المعين من السلطات الروسية، إن الهجوم عطل الغلايات ومحطات تنقية المياه، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة التيار وإصلاح الأضرار.

وأضاف أن ضربات سابقة بطائرات مسيّرة أوكرانية تسببت أمس في انقطاع الكهرباء عن نحو 500 ألف شخص. ولم تتمكن أي جهة مستقلة من التحقق من التفاصيل، ولم يصدر تعليق من كييف بشأن الهجمات الأخيرة.

وتكثف أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ البعيدة المدى ضد البنية التحتية للطاقة في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بشرق البلاد، في محاولة لعرقلة الإمدادات اللوجستية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة القتال.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر وكالة الإعلام الرسمية، أن قواتها للدفاع الجوي دمرت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل في عدة محاور.

‼️🇷🇺🇺🇦 At night, "Gerani" struck enemy targets in the Dnipropetrovsk region ▪️Enemy railway infrastructure in Dnipro, as well as an industrial enterprise, were hit. pic.twitter.com/7H1NR58qeZ — Rajendran (@Rajendr67215893) November 18, 2025

مقتل فتاة في خاركيف

وفي تطور ميداني موازٍ، قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما صاروخيا روسيا على منطقة خاركيف أدى إلى مقتل فتاة تبلغ 17 عاما بعد إصابتها بجروح خطرة فارقت على إثرها الحياة في المستشفى، إضافة إلى إصابة 9 آخرين نقل معظمهم لتلقي العلاج.

وأوضح حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف أن الهجوم استهدف مدينة بيريستين، بينما شهدت دنيبروبيتروفسك المجاورة حرائق ناجمة عن هجمات بطائرات مسيّرة دون تسجيل إصابات.

وتتعرض أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022 لضربات شبه يومية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وقتل 5 أشخاص على الأقل أمس الاثنين، بغارات روسية ضربت مناطق سكنية في خاركيف، من بينها روضة أطفال، بحسب السلطات المحلية.

Horrific footage of the aftermath of the russian attack on Balakliya in the Kharkiv region, which killed three people. The attack hit nine- and five-story buildings, a kindergarten, and cars. Thirteen people were injured, including four children. pic.twitter.com/KqyBDQu721 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 17, 2025

تصعيد متبادل

ومع اقتراب فصل الشتاء، صعدت موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في حين كثّفت كييف استهداف منشآت الطاقة والمستودعات داخل الأراضي الروسية.

وعلى الجبهة الشرقية، أعلن الجيش الروسي سيطرته على 3 قرى جديدة في مناطق دونيتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفسك، في وقت تواصل فيه قواته التقدم مدعومة بتفوق عسكري عددي.

وفي سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة جوية قرب باريس “إعلان نيات” يمهد لشراء كييف مقاتلات فرنسية من طراز “رافال” قد يصل عددها إلى 100 طائرة، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي، في خطوة غير مسبوقة في مسار دعم قدرات أوكرانيا الجوية.

ضغط اقتصادي

وفي واشنطن، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن النفط الروسي يباع حاليا عند أدنى مستوياته، مما يقوّض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، مضيفة أن العقوبات المفروضة على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” أدت إلى خفض كبير في إيرادات الدولة الروسية.