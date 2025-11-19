أطباء السودان: نزوح قاسٍ يهدد حياة الحوامل بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر

دعت شبكة أطباء السودان، مساء الثلاثاء، المنظمات الإنسانية الدولية إلى تقديم دعم عاجل ورعاية طبية إلى 243 امرأة حاملا نزحن من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب) في ظروف قاسية، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

واستولت الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، في حين أقر قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث تجاوزات من قواته في المدينة، مدّعيا تشكيل لجان تحقيق.

وقالت الشبكة (أهلية) في بيان إن فرقها وثقت وصول أكثر من 100 امرأة حامل من الفاشر إلى معسكر طويلة (بالولاية الشمالية) والمعسكرات المحيطة بها.

وأضافت “كما وصل إلى معسكر الدبة (بالولاية الشمالية) 143 امرأة حاملا قدمن من الفاشر، حيث تم تسجيل حالة ولادة واحدة في كل معسكر منهما”.

وأشارت الشبكة إلى رصد وقوع حالات إجهاض أثناء النزوح من الفاشر بسبب الظروف القاسية، في حين تتواصل عمليات الرصد بالتزامن مع استمرار حركة النزوح.

وذكرت أن عددا من المنظمات الصحية العاملة في الميدان تقدّم رعاية طبية طارئة للنساء الحوامل، وسط تحديات متزايدة للمجهضات نتيجة لعمليات النزوح لمسافات طويلة ونقص الموارد.

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة توفير دعم عاجل وتعزيز الخدمات الصحية والطبية في تلك المناطق.

ودعت الجهات المسؤولة إلى ضمان حماية الأمهات وتوفير بيئة آمنة للولادة، والحد من الأخطار الصحية التي تهدد النساء والفتيات النازحات وسط الظروف الحالية.

والاثنين، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين من مدينة الفاشر إلى 100 ألف و537 شخصا منذ 26 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتريك يوسف، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجمات الممنهجة على البنية التحتية في السودان أدت إلى تعطيل 70% من المرافق الطبية.

وإضافة إلى الغرب، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.