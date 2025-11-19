الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني من بيت أمر ويفرض حصارا شاملا على البلدة (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، تركزت بشكل خاص في بلدة بيت أمر، حيث اعتقلت نحو 100 فلسطيني.

واقتحمت قوات كبيرة البلدة عند ساعات الفجر، وداهمت عشرات المنازل، من بينها منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة الذي دُمّر تدميرا كاملا وأُغلق ومُنع ذووه من دخوله.

كما حول جيش الاحتلال الملعب البلدي في البلدة إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني، وظهر في مقاطع فيديو وهو يقتاد عشرات الفلسطينيين مكبلين.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على بلدة بيت أمر، وأغلقت جميع مداخلها بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، ومنعت حركة الدخول والخروج بشكل كامل.

تأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من عملية دهس وطعن عند مفترق “غوش عتصيون” قتل فيها مستوطن وأصيب 3 آخرون، نفذها فلسطينيان من البلدة استشهدا برصاص الاحتلال.

#متابعة | الاحتلال يمنع التجول على بلدة بيت أمر شمال الخليل وينفذ حملة اعتقالات واسعة ويجمع المعتقلين في ملعب البلدة. pic.twitter.com/AXWCY991S6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2025

تصعيد واسع

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا عدة أحياء في مدينة الخليل، بينها وادي الهرية وأبو كتيلة، وداهمت منزل والد الشهيد عمران الأطرش ودمرت محتوياته، كما احتجزت عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة دير سامت غرب الخليل، حيث استولى الجيش على أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق، واحتجز عددا من الشبان ساعات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد واسع في الضفة الغربية خلال عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10700، واعتقال ما يزيد على 20500 منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشهد مدن وبلدات الضفة موجة اقتحامات واعتقالات متصاعدة، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين وتحويل مناطق واسعة إلى مناطق عسكرية مغلقة.