ترامب: سأعمل على حل الصراع في السودان بعد طلب ولي العهد السعودي (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيبدأ العمل من أجل حل الصراع في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذلك.

وأضاف ترامب، الذي كان يتحدث في مؤتمر استثماري سعودي في واشنطن، إنه لم يكن يخطط للانخراط في النزاع بالسودان، الذي قال إنه “جنوني وخرج عن السيطرة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ولي العهد السعودي شرح له الوضع في السودان، وطالبه بوقف النزاع، مضيفا أن إدارته ستبدأ العمل على ذلك.

وذكر ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن بلاده ستعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط لإنهاء “الفظائع” في السودان.

وقال إن السودان يشهد فظائع رهيبة وغير غير مسبوقة، مضيفا أنه أصبح “المكان الأكثر عنفاً على وجه الأرض” ويواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم حالياً.