تقارير صادمة: 98 شهيدا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023

قال مكتب إعلام الأسرى إن ما كشفته منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل” بشأن استشهاد 98 فلسطينيا، معظمهم مدنيون، خلال احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل دليلا جديدا على “ارتكاب الاحتلال جرائم إعدام منظمة بحق الأسرى بعيدا عن أنظار العالم”.

وأكد المكتب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن وفاة هذا العدد من المعتقلين دون محاكمة أو إخطار ذويهم يشكل “جريمة قتل خارج إطار القانون”، تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اختفاء قسري وتعذيب ممنهج

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسرى بسبب التعذيب الوحشي والتجويع والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية.

وأكد أن العدد الحقيقي للشهداء في مراكز الاعتقال “أكبر بكثير” مما تم الإعلان عنه، بسبب سياسة التكتيم والإخفاء القسري التي تطال المعتقلين منذ السابع من أكتوبر.

ولفت المكتب إلى أن القتل تحت التعذيب، والانتهاكات بحق الأسرى، يعد خرقا مباشرا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوات الاحتلال بحماية حياة وكرامة المعتقلين.

دعوة لتحقيق دولي

وطالب مكتب إعلام الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل وضمان الوصول إلى المعتقلين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا البيان إلى تفعيل الفعاليات الشعبية الداعمة للأسرى في مختلف الميادين، ومواصلة الضغط حتى الإفراج عنهم وكشف مصير المفقودين منهم.

وأكد أن الحفاظ على حقوق الأسرى ومتابعة قضيتهم يمثل “واجبا وطنيا وإنسانيا لا يقبل التراجع”.