حكومة غزة: خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار أسفرت عن 279 شهيدا و652 مصابا واعتقال 35

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 393 خرقا موثقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، وذلك حتى مساء الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الملحق بالاتفاق.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الخروقات أسفرت عن استشهاد 279 فلسطينيا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصابا واعتقال 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال “في تحد واضح لكل الالتزامات القانونية”.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية شملت:

113 عملية إطلاق نار مباشر على منازل وأحياء وخيام نازحين.

17 عملية توغل داخل المناطق السكنية والزراعية وتجاوز الخط الأصفر المؤقت.

174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي.

85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الأفعال تمثل “جريمة ممنهجة تستهدف توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا”، في خرق جسيم لاتفاقيات جنيف.

تحذير من تقويض الاتفاق

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الخروقات “يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع”، محذرا من أن هذا النهج من شأنه إفشال أي جهود دولية لحماية التهدئة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، بـ”تحرك جاد وفاعل” لوقف الاعتداءات ولجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد البيان على أن وقف هذه الانتهاكات هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين والحفاظ على فرص الاستقرار في غزة، معتبرا أن الضغط الدولي وحده قادر على إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.