سلسلة من الغارات.. لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدات في جنوبي لبنان (فيديو)

شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات، مساء الأربعاء، استهدفت بلدات في جنوبي لبنان.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الغارات استهدفت بلدات “طيرفلسيه” و”عيناتا” و”شجو” و”ديركيفا” في جنوبي لبنان.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر لحظة الغارة الإسرائيلية على بلدة طير فلسيه، في قضاء صور.

ولم يتم الإبلاغ عن شهداء أو جرحى نتيجة للغارة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارتين على بلدتي دير كيفا وشحور، في قضاء صور.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارتين جاءتا وسط تحليق على ارتفاع منخفض في القطاع الشرقي.

وأشارت إلى أنه سبق الغارتين تحليق كثيف لمسيرة معادية فوق المنطقة، قبل أن تشنّ غارة تحذيرية باتجاه بلدة شحور من دون تسجيل إصابات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن الاحتلال “استهدف منزلا في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق اضرار كبيرة في المنازل المحيطة”.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من شن الغارات على لبنان منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ عام تقريبا.

ويقول جيش الاحتلال إنه يستهدف أفرادا تابعين لجماعة “حزب الله“، ومنشآت تابعة له.