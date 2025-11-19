“شنقا أو رميا بالرصاص”.. بن غفير يدعو لتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل الانتخابات (فيديو)

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إلى تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي وصفهم بـ”المخربين” قبل التوجه إلى الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت الجلسة جدالا حول وسائل الإعدام المفترض تنفيذ الأحكام بواسطتها.

ومن جانبه قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية إن دورهم هو تعزيز الصحة وليس تنفيذ الإعدام.

شنقا أو رميا بالرصاص

واقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير أن يكون تنفيذ الإعدام الأسرى رميا بالرصاص أو عن طريق شنقهم.

ووافق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما تسمى أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

وكان بن غفير قد دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب في المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية.

وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.

كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال 3 أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.