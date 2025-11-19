شهيد و11 مصابا بينهم طلاب في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان (شاهد)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 11 آخرين جراء غارة إسرائيلية بصاروخين على بلدة الطيري جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عملية القصف تزامنت مع مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح.

وتتصاعد عمليات القصف الإسرائيلي على لبنان في الساعات الأخيرة حيث استشهد 13 شخصا وأصيب 4 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم “عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في جنوب لبنان”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق القضاء على اثنين من حزب الله في منطقتي بنت جبل وبليدا جنوبي لبنان.

ولاحقا أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة يارون جنوبي لبنان .