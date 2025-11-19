مدير وكالة الطاقة الذرية: لا نمرر معلومات لإسرائيل.. ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما زال موجودا (فيديو)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء إجراء عمليات تفتيش في المنشآت التي لم تتأثر بهجمات يونيو/حزيران الماضي على إيران، في إشارة إلى حرب الـ12 يوما التي شنتها إسرائيل وهجمات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وقال غروسي في افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة “نحن على تواصل دائم مع طهران ونعمل لعودة أنشطة التفتيش بشكل كامل”.

لا نعطي معلومات لإسرائيل

وفيما يتعلق باتهام الوكالة بتقديم معلومات لإسرائيل، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية “البعض يقول إننا نعطي معلومات لإسرائيل وذلك ليس صحيحا”. وأضاف “لا نمرر معلومات لأي جهة ولا يوجد دليل على ذلك”.

ورغم توجيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقادا لإيران قائلا إنها: “لا تفي بتعهداتها وواجباتها بالشكل المطلوب وفقا لنظام معاهدة منع الانتشار النووي”، وإن هناك فجوة لم يتم ردمها بعد بين الوكالة وإيران، فقد أكد أن الوكالة ستكون قادرة على رفع تقارير سليمة بشأن المنشآت النووية في إيران. واعتبر أن إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء في نظام معاهدة منع الانتشار النووي.

وجود اليورانيوم المخصب

وأوضح غروسي أن الوكالة لم تتمكن من زيارة المواقع الإيرانية النووية التي تعرضت للاستهداف وأنه يأمل الوصول إليها قريبا. وتوقع استمرار التعاون مع إيران، مؤكدا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما زال موجودا، مشيرا إلى أنه لم يتم تدمير كل المنشآت النووية الإيرانية.