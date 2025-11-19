منظمة خيرية إيطالية: إسرائيل تمنع دخول مواد غذائية ضرورية للنساء والأطفال (فيديو)

شكا رئيس منظمة “موسيقى من أجل السلام” الخيرية الإيطالية من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول نحو 240 طنا من المساعدات الإنسانية القادمة من إيطاليا إلى قطاع غزة، وقال إن المساعدات ما زالت متوقفة في ميناء العقبة الأردني بسبب رفض الاحتلال دخول الأطعمة العالية السعرات الضرورية للنساء والأطفال في غزة.

وقال ستيفانو روبيرا، رئيس المنظمة الخيرية، إن هذه المساعدات تشمل 12 حاوية بمجموع 882 عبوة تزن كل منها 20 كيلوغراما من المساعدات الغذائية، وتقف الآن للأسبوع الثاني في ميناء العقبة رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد روبيرا للجزيرة مباشر أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أبلغتهم بطلب الاحتلال إزالة الأطعمة العالية السعرات الحرارية من المساعدات، مثل السكر والمربى والبسكويت، والعسل، وهي مواد غذائية مهمة للنساء والأطفال. وأوضح روبيرا أن هذا كان بطلب من “كوجات”، وهي الجهة الإسرائيلية التي تنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنسق دخول المساعدات.

مصداقية العبوات

وأكد روبيرا أن منظمته رفضت هذا الطلب حرصا على إبقاء “مصداقية العبوات” التي جمعها مواطنون إيطاليون بالكيلو من أجل الفلسطينيين.

وأضاف: “بالتأكيد رفضنا ذلك ووضعنا شروطنا الخاصة المهمة لنا، وأولها، مصداقية محتويات العبوة، ثانيا، كل المساعدات يجب أن تصل مباشرة إلى شركائنا الفلسطينيين داخل قطاع غزة وتحديدا كنيسة العائلة المقدسة والبطريركية اللاتينية، لتوزع بعدها على المدنيين الذين يعانون من المجاعة”.

وقال روبيرا إن هذه المساعدات تمثل المواطنين الإيطاليين الذين تبرعوا بها، وأضاف أن المساعدات “تمثل شعبا عدده نصف مليون كأنهم هم من سافروا في هذه العبوات ليحتضنوا إخوتهم هنا في غزة فور وصولهم”.

وأشار روبيرا إلى أن منظمته تركز جهدها على تخفيف المعاناة الإنسانية وأضاف: “رغم اختلافاتنا، يجب أن نتذكر أننا بشر وأننا إن لم نحتفظ بإنسانيتنا، فلن يكون هناك مستقبل لهذا العالم”.