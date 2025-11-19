نتنياهو يزور المنطقة العازلة في سوريا برفقة مسؤولين إسرائيليين (فيديو)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مفاجئة، اليوم الأربعاء، إلى المنطقة العازلة داخل جنوب سوريا.

ورافق نتنياهو في الجولة كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.

وقال نتنياهو في تعليق على منصة إكس إنه تلقى “إحاطة عملياتية موسعة” خلال الزيارة، والتقى بالجنود الإسرائيليين المنتشرين على خطوط التماس، مشيدا بما وصفه بـ”بطولتهم في الدفاع عن إسرائيل كل يوم”.

وتأتي الزيارة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه الجهود الأمريكية لدفع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا، إلا أن مصادر إسرائيلية أكدت أن المحادثات بين الجانبين “وصلت إلى طريق مسدود”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ومنذ انهيار نظام الأسد، يتوغل جيش الاحتلال مرارا داخل سوريا، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.