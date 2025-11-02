المتحدث باسم حماس يكشف جانبا غامضا بشأن ملف جثث الأسرى (فيديو)

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن تعطل تسليم بقية جثث الأسرى لإسرائيل سببه عدم سماحها بإدخال معدات الحفر والتنقيب اللازمة للوصول إلى تلك الجثث.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت، قال قاسم تعليقا على تسليم بعض الجثث بالخطأ لإسرائيل “الخطأ في عدم سماح الاحتلال بإدخال المعدات اللازمة للفحص والتنقيب والدعم الفني”.

وأضاف قاسم “ومن المعروف أن هناك حالة من الدمار الكبير وتغيير المعالم في مدن ومعالم قطاع غزة بشكل شبه كامل وهناك عجز كبير في معدات الحفر والتنقيب بشكل كبير”.

وأضاف “البلديات في قطاع غزة أعلنت قبل أيام أن الاحتلال دمر 90% من آليات الحفر والتنقيب والبحث وقد دمرها الاحتلال بشكل متعمد وبالتالي عدم إدخال هذه الآليات بشكل كاف يعيق بشكل كبير عمليات البحث عن بقية الجثث”.

كما أشار إلى نقص الأدوات اللازمة لعمليات الفحص والتعرف الطبي والعلمي على جثث الأسرى من بين آلاف الجثث مردفا “المعامل الجنائية دمرت والمعامل الصحية في غالبها دمرت وكذلك المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة دمرت بشكل كامل وبالتالي هناك عجز حقيقي في التعرف على هذه الجثث”.