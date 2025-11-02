بلهجة شامية طريفة.. زهران ممداني يفاجئ الناخبين العرب في نيويورك (شاهد)

نشر المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، وهو نائب ديمقراطي من أصول إفريقية آسيوية، مقطع فيديو ترويجيا لحملته الانتخابية، تحدث فيه باللغة العربية مخاطبا الناخبين العرب بأسلوب طريف.

واستهل ممداني الفيديو قائلا “أنا اسمي زهران ممداني وعم رشّح حالي لأكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. بعرف شو تفكروا، شكلي كأني صهركم من الشام، بس العربي تبعي بده شوية شغل”.

المرشح لعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يفاجئ جمهوره بفيديو دعائي باللغة العربية#نيويورك #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xX9xk8Ciso — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2025

وأضاف مبتسمًا “مع هيك أنا حابب اليوم أطلب دعمكم يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وخلال تجوّله في أحد محلات البقالة، تناول ممداني قضية ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة، قائلا “العيشة بنيويورك صارت غالية للكل، وصار صعب نعيش فيها ونربي أولادنا”.

وفي لقطة ظهر ممداني وهو يداعب هرة نائمة فوق صناديق البقالة قائلا “أزيّك يا باشا، كل شيء تمام؟”.

أنا اسمي زهران ممدان وعم رشّح حالي لأكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك pic.twitter.com/ptfVdpansX — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 1, 2025

وعود انتخابية

ووعد ممداني بأنه في حال فوزه بالانتخابات، سيعمل على:

تجميد الإيجارات لأكثر من مليوني شخص.

توفير النقل العام (الباصات) مجانا وسريعا.

تقديم رعاية شاملة للأطفال لجميع العائلات.

دعم المشاريع الصغيرة لتسهيل دفع الإيجارات وبناء مستقبل مستقر في المدينة.

وفي ختام الفيديو قال ممداني “أنا منكم وإليكم… سنراكم قريبًا”.

ودعا مؤيديه إلى التصويت المبكر الذي بدأ أمس السبت وينتهي اليوم الأحد، إضافة إلى التصويت في يوم الانتخابات الثلاثاء المقبل.

فرص متزايدة

ويُعدّ ممداني من التيار الديمقراطي الاشتراكي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، وركز في حملته على الأزمة السكنية وغلاء الأسعار التي تضرب مدينة نيويورك، حيث يعجز ربع السكان عن تغطية احتياجاتهم الأساسية من طعام وسكن.

ويبلغ متوسط الإيجار في المدينة أكثر من 4000 دولار، وهو ضعف المعدل الوطني، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.9% خلال العام الماضي.

ويَعِد ممداني، ببناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء شبكة متاجر بلدية للبقالة تخفّف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح ممداني بأنه “شيوعي”، في إشارة إلى ميوله اليسارية.

ويتقدم ممداني بأكثر من 10 نقاط على منافسه الرئيسي أندرو كومو (67 عاما)، الحاكم السابق لولاية نيويورك وأحد قدامى الحزب الديمقراطي، غير أنه يخوض الانتخابات كمستقل بعدما خسر بصورة مفاجئة في الانتخابات التمهيدية أمام ممداني.