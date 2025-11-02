بمشاركة مصرية.. فرق الصليب الأحمر والقسام تبدأ البحث عن جثث الأسرى في الشجاعية وخان يونس (فيديو)

أفادت مصادر ميدانية، للجزيرة مباشر، بأن لجنة من الصليب الأحمر واللجنة الفنية المصرية، بمشاركة أفراد من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دخلت، صباح اليوم الأحد، حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

وجاء ذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم قضوا خلال المعارك الأخيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوى السياسي في تل أبيب صدَّق على تنظيم جولاتٍ ميدانية مشتركة بين الصليب الأحمر وحركة حماس، على أن تشمل أيضا مناطق تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر، ستجري عمليات البحث داخل الخط الأصفر في 3 مناطق بعمق حي الشجاعية، بينما تُنفذ عملية موازية في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بإشراف مشترك من الجهات الدولية والفصائل الفلسطينية.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال “يستعد لعملية محتملة الليلة، قد تؤدي إلى استعادة رهينة أو أكثر”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مكانها.

الخط الأصفر

ووفق مراقبين، فإن المناطق الواقعة ضمن ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” هي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.

وهذا الخط هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وفي إطار هذه المرحلة، سلَّمت “حماس” 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28، حتى الخميس، معظمهم إسرائيليون حسب ما أعلنت.

لكن تل أبيب ادعت سابقا أن إحدى الجثث المُتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها، في حين أعلنت الثلاثاء أنها تسلمت بقايا رفات لأسير إسرائيلي كانت قد استعادت جثته في وقت سابق ودفنتها في إسرائيل.