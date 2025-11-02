رئيس الوزراء القطري: غزة والضفة وحدة واحدة.. ولا بديل عن حل الدولتين

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة واحدة تمثل أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددا على أنه لا حل للصراع سوى حل الدولتين، حتى وإن كانت “رغبات بعض السياسيين في إسرائيل تمضي في اتجاهٍ مغاير لذلك”، على حد وصفه.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إن قطر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لدعم الاستقرار في قطاع غزة، موضحا أن هناك محادثات قائمة بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، في إطار السعي لتوحيد الموقف الفلسطيني وتمهيد الطريق أمام إعادة الإعمار وإطلاق العملية السياسية.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تعمل حاليا مع الولايات المتحدة لتحديد طبيعة أي وجود دولي محتمل في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة أن يكون أي تفويض واضحا ومحددا لتجنّب سوء الفهم أو تضارب الأدوار في المرحلة المقبلة.

انتهاكات وقف إطلاق النار

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، كشف وزير الخارجية القطري أن انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال تحدث يوميا، مشيرا إلى أن قطر أنشأت “غرفة عمليات” مشتركة تهدف إلى متابعة التطورات الميدانية ومنع التصعيد بين الأطراف.

وشدد على أن قطر أصبحت وجهة محورية للوساطة الدولية بفضل ما وصفه بـ”السجل الطويل من الشفافية والمصداقية والنزاهة”، الذي بنته خلال وساطتها في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، مضيفا أن السياسة القطرية تقوم على حل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية لا باستخدام القوة.

وختم رئيس الوزراء القطري حديثه بالتأكيد على أن الدوحة ستواصل دعمها لكل جهد يهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، يقوم على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.