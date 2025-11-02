سياسة|لبنان

“رانج روفر” تتحول إلى كتلة نار.. غارة إسرائيلية تشعل النبطية وكاتس يتوعد حزب الله

تسببت الغارة باحتراق السيارة المستهدفة وتحطم زجاج عشرات المنازل (وكالة الأنباء اللبنانية)
تسببت الغارة في احتراق السيارة المستهدفة وتحطم زجاج عشرات المنازل (وكالة الأنباء اللبنانية)

سيد توكل

Published On 2/11/2025
آخر تحديث: 11:31 AM (توقيت مكة)

استفاقت مدينة النبطية، صباح اليوم الأحد، على فاجعة جديدة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية من نوع “رانج روفر” على طريق دوحة كفررمان في الجهة الشرقية للبلدة، وأدّت إلى استشهاد 4 شبان وإصابة 3 آخرين، بينهم 2 كانا على دراجة نارية لحظة القصف.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الشهداء هم: محمد الجواد مصطفى جابر (شقيق المواطن راغب جابر الذي استشهد في مجزرة بلدية النبطية خلال حرب الـ66 يوما)، وعبد الله غالب كحيل، ومحمد عباس كحيل، وهادي مصطفى حامد، في حين نُقل الجرحى إلى مستشفى النبطية الحكومي لتلقي العلاج.

وتسببت الغارة أيضا في احتراق السيارة المستهدفة وتحطم زجاج عشرات المنازل في حي “الدوحة” السكني، وهو ما أثار حالة من الهلع بين الأهالي الذين هرعوا إلى مكان الانفجار لإخماد النيران وإسعاف المصابين.

الجيش الإسرائيلي يعلن مسؤوليته

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته نفذت الغارة في منطقة رمان جنوب لبنان، واستهدفت -حسب زعمه- “أربعة عناصر من وحدة الرضوان في حزب الله“، من بينهم “مسؤول الدعم اللوجستي للقوة في الجنوب”، مدعيا أنهم كانوا يخططون لإعادة بناء بنى تحتية عسكرية ونقل أسلحة.

وأضاف البيان أن “نشاط هؤلاء شكَّل تهديدا مباشرا على إسرائيل ومواطنيها، وخرقا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل”، مؤكدا أن الجيش “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد محتمل”.

“حزب الله يلعب بالنار”

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “حزب الله يلعب بالنار، في حين يواصل رئيس لبنان المماطلة”، مؤكدا أن على الحكومة اللبنانية تنفيذ التزاماتها بنزع سلاح الحزب وإبعاده عن الجنوب.

وأضاف كاتس في منشور عبر منصة إكس “إسرائيل ستواصل تطبيق أقصى درجات الردع”، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية “ستستمر بل وستتصاعد”، مؤكدا أن تل أبيب “لن تسمح بأي تهديد يستهدف سكان الشمال”.

وتتزامن هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أواخر عام 2024، في حين تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

المصدر: الجزيرة مباشر + الوكالة الوطنية للإعلام

