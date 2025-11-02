شاهد: الرئيس الكولومبي يحاور أهل غزة عبر الجزيرة مباشر

عبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عن تضامنه العميق مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه على “اتصال دائم بأبطال الإنسانية في قطاع غزة“، الذين وصفهم بأنهم “رمز للصمود والمقاومة في وجه الإبادة الجماعية”.

وقال بيترو في حوار مباشر جمعه بعدد من أهالي قطاع غزة عبر قناة الجزيرة مباشر، إن أمن وسلامة الشعب الإسرائيلي لا يمكن أن يتحققا إلا عبر أمن وسلامة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن “الحكومة الإسرائيلية تضطهد الجميع، من المسيحيين والعرب، وتمارس سياسة تمييز عنصري ممنهجة تخالف كل الأعراف الإنسانية”.

مذكرات اعتقال بحق نتنياهو

وأضاف الرئيس الكولومبي خلال الحوار الذي تخلله تفاعل واسع من أهالي القطاع، أن المحكمة الجنائية الدولية “أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه السابق بتهم تتعلق بجرائم الإبادة في غزة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجاهل تلك القرارات ويتعامل معها بانتقائية سياسية”.

وتابع بيترو قائلا “يفترض أن تكون إسرائيل دولة لديها حكومة، لكنها في الواقع ترتكب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل”، معتبرا أن غزة اليوم أصبحت “عاصمة المقاومة في العالم”، لأنها “أثبتت أن النضال من أجل الحرية يمكن أن يكون أقوى من آلة الحرب”.

مساعدات طبية عاجلة

وفي جانب إنساني مؤثر من حديثه، أعلن الرئيس بيترو أن بلاده سترسل مساعدات طبية عاجلة إلى قطاع غزة، موضحا أنه قرر “إرسال مديرة المستشفى العسكري في كولومبيا ووفدا من الأطباء إلى القاهرة لمرافقة شحنة المساعدات الطبية”، التي ستتضمن “أطرافا صناعية وأدوات طبية وأطباء متخصصين لدعم مستشفيات غزة”.

وأشار إلى أن حكومته “تتواصل مع الهلال الأحمر في القاهرة لتنسيق إيصال هذه المساعدات”، مؤكدا استعداد كولومبيا “لدعم وزارة الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم، بما في ذلك إرسال أطباء ومستلزمات علاجية بشكل مستمر”.

الإنسانية أفضل سلاح للنضال

وتطرق بيترو إلى الخلفية التاريخية لبلاده مع النزاعات قائلا “لقد عشنا في كولومبيا حروبا ونزاعات طويلة، وتعلمنا أن أفضل سلاح للنضال هو الإنسانية والتسامح والأمل”، مضيفا أن “الإنسانية تابعت الإبادة في قطاع غزة بشكل مباشر رغم محاولات إخفاء الحقيقة وتشويه الرواية الفلسطينية”.

وفي بادرة رمزية لافتة، أعلن الرئيس الكولومبي عزمه منح أهالي غزة وسام “المناضل الكبير سيمون بوليفار”، أعلى وسام وطني في كولومبيا، تقديرا لصمودهم وتضحياتهم، قائلا “أنتم تمثلون شرف المقاومة العالمية وكرامة الإنسان في مواجهة القهر”.

تكفير عن الذنب

ودعا بيترو الدول التي دعمت الحرب على غزة إلى “أن تكفر عن ذنبها وتشارك في إعادة إعمار القطاع المدمر”، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام يعتمد حل الدولتين كسبيل وحيد لوقف معاناة الفلسطينيين ووضع حد لدائرة العنف المستمرة.

وختم الرئيس الكولومبي حديثه بالتأكيد على أن “سردية الشعب الفلسطيني ومعاناته يجب أن تخرج إلى العالم”، وأن ما يجري في غزة “ليس مجرد صراع سياسي، بل اختبار لإنسانيتنا جميعا”.