عاصفة سياسية تطيح بترشيح نجل نتنياهو.. معارضة داخل “الصهيونية العالمية” تهزم صفقة الليكود

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن يائير، نجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لن يُعيَّن في أي منصب داخل المنظمة الصهيونية العالمية (WZO)، بعد تصاعد موجة معارضة داخلية من كتل اليسار وأعضاء في إدارة المنظمة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت عن ترشيح يائير نتنياهو لمنصب مدير قسم الإعلام والمعلومات في المنظمة، وهو منصب يمنحه امتيازات مالية تعادل راتب وزير.

عاصفة سياسية

وأثار الإعلان عاصفة سياسية داخل إسرائيل وأوساط المنظمة، أدت إلى تأجيل التصويت على التعيينات وإلغاء طرح اسمه لاحقا.

وأعلن اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية، الخميس الماضي، رفضهما القاطع لترشيح يائير، وسط اتهامات لعائلة نتنياهو بالفساد واستغلال النفوذ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المنصب جاء ضمن صفقة سياسية اقترحها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر (من حزب الليكود) دون علم سابق من بعض الأحزاب المعارضة بأسماء المرشحين، وهو ما أثار جدلا واسعا عقب كشف التفاصيل.

وعبَّرت عضوة إدارة المنظمة جوستي يهوشوع بروفرمان عن رفضها ما وصفته بـ”التعيين السياسي الشخصي”، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية “ليست مكانا للمحسوبيات”، مشيرة إلى أن المرشح “سبق أن هاجم الجيش والنيابة العامة، وهذا لا يليق بمنصب تمثيلي”.

تصريحات غاضبة

زعيم المعارضة يائير لابيد كتب عبر منصة إكس “الليكود حاول سرا تعيين يائير نتنياهو في منصب رفيع براتب وزاري، لكننا اكتشفنا الأمر في اللحظة الأخيرة، ومنعنا التعيين. سنواصل محاربة الفساد”.

أما زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، فقال إن نجل نتنياهو “شخص حاقد كرَّس حياته للتدمير والانقسام”، مؤكدا أنه “لا يستحق تمثيل الشعب اليهودي”.

يأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه بنيامين نتنياهو محاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إضافة إلى مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي المقابل، دافع الوزير زوهر عن الترشيح، وقال إن المعارضة والإعلام يشنان “حملة اضطهاد” ضد عائلة نتنياهو، مضيفا أن يائير “يسعى لخدمة الدبلوماسية الصهيونية في الشتات”.

وأُسست المنظمة الصهيونية العالمية عام 1897 بمبادرة من تيودور هرتزل خلال المؤتمر الصهيوني الأول في بازل السويسرية، وتُعَد من أبرز الأذرع المؤسسية للحركة الصهيونية، وتشرف على مؤسسات مثل “هداسا” و”بني بريث” و”مكابي” والاتحاد العالمي للطلبة اليهود.