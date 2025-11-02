في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.. تقرير: هكذا تصعد إسرائيل حربها ضد الصحفيين

أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين سياسة دولة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وتصفية الشهود.

ولفتت المؤسسة في بيان صحفي، تزامنا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم بحق الصحفيين، أن الاحتلال يعتقل حاليا 75 صحفيا فلسطينيا منهم 27 من غزة و48 من الضفة والقدس.

منظومة قمع متكاملة

وأشار البيان إلى أن ما يجري من الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا يمثّل وقائع فردية أو تجاوزات معزولة، بل يهدف إلى منع توثيق الجرائم بحق المدنيين، عبر منظومة قمع متكاملة تقوم على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والمعاملة المهينة وغير الإنسانية.

وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، استُشهد على مدار عامين من الحرب 254 صحفيا وصحفية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حصيلة غير مسبوقة.

وأكدت النقابة أن من بين الشهداء 27 صحفية، إضافة إلى 433 مصابا و48 معتقلا من الصحفيين خلال تغطيتهم العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وشملت الاعتداءات استهداف مراسلي شبكة الجزيرة، إذ استشهد نحو 11 صحفيا ومصورا بغارات إسرائيلية مباشرة أثناء تغطيتهم الأحداث في غزة، كما دُمرت عشرات المؤسسات الإعلامية.