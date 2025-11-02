قيادي في “صمود” يدعو إلى توقيع اتفاق هدنة لوقف إراقة دماء السودانيين (فيديو)

دعا خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود”، الجيش وقوات الدعم السريع إلى توقيع اتفاق هدنة لوقف إراقة دماء السودانيين.

وقال عمر في لقاء مع “المسائية” على الجزيرة مباشر، السبت، إن الحل العسكري لن يحسم الصراع في السودان.

وشدد على ضرورة وقف الحرب فورا، لأن الشعب السوداني يستحق السلام كغيره من شعوب العالم. ودعا عمر إلى إغلاق صفحة الحرب والتأسيس لسلام منصف وعادل لكل السودانيين.

وأكد أن الدعوة إلى السلام لا تعني إغفال العدالة وعدم محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق السودانيين. وقال عمر إن جرائم الحرب بحق السودانيين من الأطراف كافة لا تسقط بالتقادم.