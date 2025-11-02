ما وراء مشهد الشاحنة.. حماس ترد على التصريحات الأمريكية بشأن “نهب” المساعدات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن تصريحات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي زعمت وقوع “نهب لشاحنة مساعدات” في قطاع غزة “باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

وقالت حماس، في تصريح صحفي صادر عنها، إن التصريحات الأمريكية تأتي في سياق “التبرير لتقليص المساعدات” والتغطية على “عجز المجتمع الدولي في إنهاء الحصار وتجويع المدنيين”.

وأشارت الحركة إلى أن أجهزتها الشرطية والأمنية قدَّمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء قيامها بتأمين قوافل الإغاثة، مؤكدة أن مظاهر الفوضى والنهب انتهت فور انسحاب قوات الاحتلال، وهو ما يثبت أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي “رعت تلك العصابات”.

وشددت حماس على عدم وجود شكوى من المؤسسات الدولية أو المحلية أو سائقي القوافل بشأن أي حادثة نهب، وهو ما يبرهن أن المشهد الذي استندت إليه القيادة الأمريكية “مختلَق ومفتعَل” لتبرير سياسات الحصار.

انحياز أمريكي

وانتقدت حماس الولايات المتحدة بشدة لتركيزها على “مشهد مزعوم لشاحنة” وتجاهلها المتعمَّد للجرائم الإسرائيلية الموثقة.

واستنكر البيان عدم رصد الطائرات المسيَّرة الأمريكية استشهاد 254 فلسطينيا منذ بدء وقف إطلاق النار، 91% منهم من المدنيين، بينهم 105 أطفال و37 امرأة.

كما لم ترصد تلك المسيَّرات الاختراقات اليومية للخط الأصفر بالسيطرة النارية على نحو 10% من مساحة القطاع، ولا النسف والتدمير الممنهج لمنازل المدنيين.

وأضاف البيان أن المسيَّرات الأمريكية لم ترصد أيضا دخول أقل من 9.4% فقط من كمية الوقود المتفق عليها، ولا منع الاحتلال إدخال البروتينات الأساسية (بيض، دجاج، لحوم) المحروم منها المدنيون منذ عامين.

وأكدت أن متوسط ما يدخل قطاع غزة يوميا لا يتجاوز 135 شاحنة مساعدات فقط، بينما البقية هي شاحنات تجارية لا يقدر المنهكون على شرائها.

مطالبة بتحمل المسؤولية

ولفت البيان إلى أن هناك هيئات دولية “أكثر حيادية ومصداقية لم ترصد شيئا مما زُعم”، وأن استمرار واشنطن في تبنّي رواية الاحتلال “يعمّق من انحيازها غير الأخلاقي ويضعها في موقع الشريك في الحصار والمعاناة”.

وطالبت حماس الإدارة الأمريكية بالتحلي بـ”الضمير الإنساني والمسؤولية السياسية والأخلاقية” لوقف تبرير خروق الاحتلال وإلزامه بتنفيذ الاتفاقات.