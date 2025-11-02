مساعدات قطرية عاجلة للمتضررين والنازحين من الفاشر

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية بالسودان، في إطار الجهود القطرية المستمرة لمساندة الشعب السوداني والتخفيف من معاناته الإنسانية المتفاقمة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ رسمي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون جراء تدهور الأوضاع الإنسانية، واشتداد النقص في الغذاء والمأوى والمواد الأساسية.

وأوضح البيان أن المساعدات تتضمن نحو 3 آلاف سلة غذائية و1650 خيمة إيواء، إضافة إلى مستلزمات أخرى مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، وذلك دعما للنازحين من مدينة الفاشر والمناطق المجاورة.

كما أشار إلى أنه جرى إنشاء مخيم خاص بالمساعدات القطرية تحت اسم “قطر الخير”، ليكون مركزا لتوزيع المساعدات وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للمتضررين، في إطار جهود متواصلة لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي في السودان.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستواصل تقديم الدعم والمساندة للسودان وشعبه الشقيق حتى يتجاوز محنته الراهنة ويستعيد أمنه واستقراره، مشددة على أهمية التضامن الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في المناطق المنكوبة.