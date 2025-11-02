نتنياهو يصف تسريب سدي تيمان بـ”أكبر هجوم إعلامي” ويعلن مواصلة الحرب على المقاومة (فيديو)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تسريب مقطع الفيديو من قاعدة سدي تيمان هو أكبر هجوم إعلامي تعرّضت له إسرائيل على الإطلاق.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية أن نتنياهو قال “إن تسريب الفيديو من قاعدة سدي تيمان ألحق ضررا هائلا بصورة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وجنودنا”.

وعادت إلى الواجهة مجددا قضية معتقل “سدي تيمان” سيئ السمعة، بعد أكثر من عام على تسريب مقطع “فيديو” يوثق مشاهد تعذيب واعتداء جنسي على أسير فلسطيني داخل المعتقل، لتفجّر أزمة سياسية وأخلاقية في إسرائيل، عقب استقالة المدعية العسكرية العامة يفعات تومر، المتهمة بالموافقة على تسريب “الفيديو” إلى وسائل الإعلام.

الحرب مستمرة على المقاومة

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حركة المقاومة الإسلامية(حماس) تلقت ضربات ساحقة ولكنها تحاول التعافي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “نعمل على استعادة مختطفينا ومحاولات حماس في تضليلنا وتضليل الولايات المتحدة والعالم مثيرة للشفقة ولن تنجح”.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم بتصفية ما وصفه بجيوب حماس في منطقتي رفح وخان يونس بشكل منهجي.

وأكد نتنياهو أنه أوامره واضحة بشأن “الضرر بقواتنا” وهو ضرب المنفذين وكذلك تنظيمهم و”نبلغ أصدقاءنا الأمريكيين بذلك لكننا لا نطلب إذنهم”.

واعتبر أن نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح هو “المبدأ الذي نتمسك به وهو ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترمب”

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حزب الله يتلقى ضربات باستمرار ولكنه يحاول إعادة التسلح ونتوقع من الحكومة اللبنانية تنفيذ التزامها بنزع سلاح حزب الله.

وقال “سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما تم تحديده في شروط وقف إطلاق النار ولن نسمح للبنان بأن يصبح قاعدة جديدة ضدنا”.

ولفت نتنياهو إلى أن الحوثيون يطلقون من حين لآخر صاروخا باليستيا باتجاهنا ونعترض تلك الصواريخ ويبدو الأمر بسيطا ولكنه تهديد خطير للغاية، ووصف الحوثيون بأنهم “حركة متطرفة” تمتلك قدرة إنتاج ذاتي لصواريخ باليستية وأسلحة أخرى وهي ملتزمة بما تسميه خطة تدمير إسرائيل.

وأكد أنه سيفعل كل ما هو ضروري لإزالة تهديد الحوثيين ضد إسرائيل، وأكد نتنياهو أن تهديد الحوثيين ليس تهديدا نظريا بل يمكن أن يتطور مع الوقت وهو بالتأكيد بالتنسيق مع إيران