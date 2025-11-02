هجوم أوكراني بالمسيَّرات يشعل ناقلة نفط وطاقمها يفر وسط غموض في البحر الأسود (فيديو)

أعلنت سلطات منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، اليوم الأحد، أن هجوما بطائرات مسيَّرة أوكرانية استهدف ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، وأدى إلى اندلاع حريق في ناقلة نفط وإلحاق أضرار بمنشآت محطة نفط رئيسية.

وأوضحت الإدارة المحلية عبر تطبيق “تلغرام” أن شظايا الطائرات المسيَّرة سقطت على ناقلة النفط، وتسببت في تلف الهيكل العلوي للسفينة واندلاع حريق أجبر الطاقم على الإخلاء الفوري.

ويضم الميناء المستهدف محطة نفطية ومصفاة تابعة لشركة “روسنفت”، وقد تعرَّض لهجمات مماثلة في وقت سابق هذا العام.

يأتي الهجوم بعد تقارير عن نية روسيا زيادة صادرات النفط الخام من الميناء خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما ينذر بتداعيات سلبية على تدفق الصادرات الروسية في حال استمرار التعطيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 طائرة مسيَّرة فوق منطقة كراسنودار، و164 فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا، في حين لم تصدر كييف تعليقا رسميا على الهجوم.

وتقول أوكرانيا إن هجماتها المكثفة على المصافي ومستودعات النفط وخطوط الأنابيب الروسية تهدف إلى استنزاف الإمدادات وتعطيل الإمداد اللوجستي العسكري لموسكو، في رد على الضربات الروسية ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية.

انقطاع الكهرباء عن 60 ألف شخص في زابوريجيا

في المقابل، قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا، اليوم الأحد، إن إمدادات الكهرباء انقطعت عن نحو 60 ألف شخص بعد هجوم جوي روسي خلال الليل على المنطقة الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا، أدى إلى إصابة شخصين وهدم عدد من المباني.

ومع اقتراب فصل الشتاء، كثفت روسيا من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على منشآت لتوليد الكهرباء وتوزيعها، مما تسبب في حالات انقطاع للتيار جعل طواقم الطوارئ في كييف تسابق الزمن لإصلاح الأضرار وإدارة فترات الانقطاع.

وتعاني زابوريجيا هجمات روسية شبه يومية بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيَّرة، دمرت منازل وأصابت مرافق بحالة من الشلل وقتلت العشرات. ويأتي ذلك في إطار ضغط موسكو على دفاعات كييف وسعيها إلى تعطيل الروابط بين جنوب أوكرانيا وبقية أنحاء الدولة.

وقال فيدوروف إن الهجوم الليلي أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف أن الغارات الروسية التي بلغت 800 غارة على 18 منطقة سكنية في زابوريجيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة خلال 24 ساعة، حتى صباح اليوم الأحد.