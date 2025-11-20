الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل اعتمد اليوم الخميس عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم دقلو، على خلفية ما وصفته بـ”الفظائع الجسيمة والمستمرة” التي ارتكبتها هذه القوات، بما في ذلك الاستيلاء على مدينة الفاشر.

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لفرض المزيد من العقوبات على الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان”، مؤكدة العمل على استهداف ما سماه “أسطول الظل الروسي”.

وأكد الاتحاد في بيان أنه يرفض “ظهور هياكل حكومية موازية أو أي إجراء قد يؤدي إلى تقسيم السودان”، داعياً أطراف النزاع إلى “استئناف المفاوضات لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

كما طالب البيان باتخاذ “تدابير ملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطبي”، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر صرحت الثلاثاء بأن لندن تعتزم فرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مشددة على ضرورة بذل جهود متواصلة لضمان وقف إطلاق النار.

وأثار استيلاء الدعم السريع مؤخرا على الفاشر، وهي إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف كبيرة من عمليات قتل جماعي.

وتسببت الحرب في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم، في وقت تتقلص فيه ميزانيات المساعدات العالمية.

وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بعشرات الآلاف وأدت إلى نزوح نحو 12 مليون شخص.