الجيش اللبناني يوقف أحد أخطر المطلوبين في البلاد

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، توقيف نوح زعيتر، أحد أخطر المطلوبين في البلاد والخاضع لعقوبات أمريكية وبريطانية وأوروبية، وذلك خلال عملية أمنية نفذها في منطقة البقاع شرق لبنان.

وقال بيان الجيش إنه “بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، أوقف الموقوف في كمين على طريق الكنيسة” في منطقة بعلبك، حيث تحصن لسنوات طويلة تحت حماية مسلحين من أبناء عشيرته.

وزعيتر، المولود عام 1977، يعد أشهر تاجر ومهرّب مخدرات في لبنان، إذ أدار منذ التسعينيات شبكة واسعة لتصنيع المخدرات وتهريبها، بينها حبوب “الكبتاغون” التي ازدهرت تجارتها بين لبنان وسوريا في السنوات الأخيرة، وقد صدرت بحقه عشرات مذكرات التوقيف والأحكام الغيابية.

وأوضح الجيش أن الموقوف مطلوب بجرائم تشمل تأليف عصابات للاتجار بالمخدرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى السلب والسرقة بقوة السلاح، وإطلاق النار على عناصر ومراكز للجيش ومنازل المواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية.

وفي مارس/آذار 2024، أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بالإعدام بحق زعيتر لإدانته بمحاولة قتل عناصر من الجيش خلال اشتباك مسلح في حي الشراونة ببعلبك، كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا في مارس/آذار 2023 عقوبات عليه بتهمة تهريب “الكبتاغون”، تبعها الاتحاد الأوروبي في إبريل/نيسان من العام ذاته، متهمة إياه بالارتباط بعائلة الأسد في سوريا.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات اللبنانية للحد من تصنيع المخدرات وتهريبها عبر الحدود مع سوريا، حيث ضبط الجيش خلال الأشهر الماضية كميات قياسية من حبوب “الكبتاغون”، بينها أكثر من 64 مليون حبة في بلدة بوداي، وتفكيك أحد أضخم معامل الإنتاج في اليمونة بمنطقة بعلبك.