اندلاع حريق بمؤتمر المناخ (كوب30) في البرازيل (فيديو)

اندلع حريق، اليوم الخميس، في مقر عقد مؤتمر المناخ (كوب30) في مدينة بيليم البرازيلية.

وأظهرت صور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد داخل المقر، وهو مركز مؤتمرات أقيم في موقع مطار سابق.

وأكد منظمو المؤتمر السيطرة على الحريق، مشيرين إلى أن مسؤولي الإطفاء أمروا بإخلاء المقر بالكامل.

كما أعلن وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو السيطرة على الحريق، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

واندلع الحريق في منطقة الأجنحة الوطنية، وانتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بيليم، التي تقع في منطقة الأمازون.

وذكرت تقارير أن النيران أحرقت قسما من السقف.

وتم إجلاء عشرات الآلاف من المشاركين في المؤتمر خارج المكان، فيما انبعثت رائحة بلاستيك محترق في الهواء.