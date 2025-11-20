اندلاع حريق بمؤتمر المناخ (كوب30) في البرازيل (فيديو)
Published On 20/11/2025
اندلع حريق، اليوم الخميس، في مقر عقد مؤتمر المناخ (كوب30) في مدينة بيليم البرازيلية.
وأظهرت صور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد داخل المقر، وهو مركز مؤتمرات أقيم في موقع مطار سابق.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4تراشق بالكراسي واعتداءات متبادلة.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين (فيديو)
- list 2 of 4العثور على ثعبان طوله 3 أمتار ووزنه 60 كيلو غراما بمنزل في ماليزيا (فيديو)
- list 3 of 4أكبر حريق باليابان منذ 50 عاما.. النيران تلتهم 170 مبنى (فيديو)
- list 4 of 4شاهد: لحظة جرف السيول لشاحنة وفقدان سائقها في فيتنام
وأكد منظمو المؤتمر السيطرة على الحريق، مشيرين إلى أن مسؤولي الإطفاء أمروا بإخلاء المقر بالكامل.
كما أعلن وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو السيطرة على الحريق، مؤكدا عدم وقوع إصابات.
واندلع الحريق في منطقة الأجنحة الوطنية، وانتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بيليم، التي تقع في منطقة الأمازون.
وذكرت تقارير أن النيران أحرقت قسما من السقف.
وتم إجلاء عشرات الآلاف من المشاركين في المؤتمر خارج المكان، فيما انبعثت رائحة بلاستيك محترق في الهواء.
المصدر: وكالات